Над Невой раздастся «Гудок Прорыва»

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:06:32+03:00

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В субботу, 18 января, над Невой в Ленинградской области раздастся «Гудок Прорыва». В 15:00 часов на Ладожском мосту у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» состоится молодежный флеш-моб, посвященный 77 годовщине разрыва кольца оккупантов. Проезжающим по мосту автомобилистам будет предложено дать автомобильный гудок в честь значимого события.

- Позже в 15:15 часов начнется торжественная акция «На рубеже бессмертия» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров, школьников и жителей. Они устроят митинг памяти, парадный марш роты почетного караула и церемонию возложения венков, - рассказали в администрации Ленобласти.

В 16:00 часов губернатор региона Александр Дрозденко устроит встречу с ветеранами. Также возле музея «Прорыв блокады Ленинграда» состоится праздничный концерт, а гостей будут угощать полевой кухней.

В 16:30 часов болельщики «Зенита» устроят патриотическую акцию с проездом по Ладожскому мосту полноразмерного макета танка времен Второй мировой войны. В акции примут участие порядка 200 человек, все они выстроятся на тротуарах вдоль моста, держа в руках стробоскопы.

ИСТОЧНИК KP.RU