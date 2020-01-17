2020-01-17T11:06:32+03:00
Общество

Над Невой раздастся «Гудок Прорыва»

В Ленинградской области состоятся тождественные мероприятия в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти 18 января пройдут мероприятия в честь 77 годовщины прорыва блокадыВ Ленобласти 18 января пройдут мероприятия в честь 77 годовщины прорыва блокадыФото: Тимур ХАНОВ
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В субботу, 18 января, над Невой в Ленинградской области раздастся «Гудок Прорыва». В 15:00 часов на Ладожском мосту у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» состоится молодежный флеш-моб, посвященный 77 годовщине разрыва кольца оккупантов. Проезжающим по мосту автомобилистам будет предложено дать автомобильный гудок в честь значимого события.

- Позже в 15:15 часов начнется торжественная акция «На рубеже бессмертия» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров, школьников и жителей. Они устроят митинг памяти, парадный марш роты почетного караула и церемонию возложения венков, - рассказали в администрации Ленобласти.

В 16:00 часов губернатор региона Александр Дрозденко устроит встречу с ветеранами. Также возле музея «Прорыв блокады Ленинграда» состоится праздничный концерт, а гостей будут угощать полевой кухней.

В 16:30 часов болельщики «Зенита» устроят патриотическую акцию с проездом по Ладожскому мосту полноразмерного макета танка времен Второй мировой войны. В акции примут участие порядка 200 человек, все они выстроятся на тротуарах вдоль моста, держа в руках стробоскопы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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