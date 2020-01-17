2020-01-17T11:37:39+03:00
Происшествия

Порнографические фото получила 9-летняя петербурженка от незнакомого турка

Полиция проверяет информацию о насильственных действиях сексуального характера
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестный турок отправил 9-летней девочке порно снимкиНеизвестный турок отправил 9-летней девочке порно снимкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция занимается проверкой непристойных сообщений, которые получила 9-летняя девочка. Около 20:00 часов вечера в среду, 15 января, на мобильный телефон школьницы через мессенджер пришло сообщение с порнографическими материалами. Номер отправителя был ей не известен, как и сам человек. На следующий день об этом узнала 35-летняя мать девочки, работающая парикмахером в салоне красоты, и обратилась в полицию.

- Жительница поселка Металлострой написала заявление о том, что ее 9-летней дочери неизвестный человек прислал на телефон порнографию через мессенджер, чем совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При проверке отправителя стало известно, что номер, с которого пришло порнографическое сообщение, зарегистрирован в Турции.

На данный момент телефон девочки изъят для проверки, а информация предана в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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