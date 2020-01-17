2020-01-17T11:50:56+03:00
Происшествия

В Карелии мужчина обокрал общественный туалет, а деньги пропил

Из уборной в торговом центре он похитил электросушилку для рук
Петр КИБЕР
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Житель Карелии украл сушилку из туалета, а потом продал ее и пропил деньги.Житель Карелии украл сушилку из туалета, а потом продал ее и пропил деньги.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Предновогодний подарок сделал себе молодой житель столицы Карелии. 29 декабря он пришел в один из торговых центров Петрозаводска, где из туалета унес сушилку для рук. Вскоре пропажу заметили сотрудники магазина.

- В дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратились представители одного из магазинов, расположенных в микрорайоне Кукковка. За два дня до нового года из помещения общественного туалета неизвестный похитил имущество, стоимостью 9 500 рублей, - сообщает пресс-служба МВД РФ по Карелии.

Отсмотрев видеозаписи, стражи порядка установили личность похитителя. Им оказался 22-летний молодой человек. Позднее злоумышленник был задержан. В отделении мужчина рассказал, что сушилку он продал за две тысячи рублей, а деньги пропил.

По статье «Кража» жителю Петрозаводска грозит штраф, либо принудительные работы или тюрьма на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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