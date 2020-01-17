Пользователи соцсетей осудили петербурженку, смеявшуюся над девушкой, стоящей на карнизе дома

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:08:21+03:00

Блогер увидела студентку, вышедшую за окно, и стала над ней шутить [видео]

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В социальных сетях разразился скандал из-за поведения блогера из Петербурга. В пятницу, 17 января, администратор одной из групп в интернете Виктория Окунева опубликовала видео. На нем она вела трансляцию и неожиданно увидела девушку, стоящую на карнизе дома. Высота была на очень большая, второй этаж, поэтому блогер стала смеяться над девушкой.

- Девушка, не падайте, - смеется Окунева. – Я не знаю, что происходит… Она пьяная. Вот так у нас в Питере бывает.

Оператор, который снимал трансляцию блогерши, стал беспокоиться, мол, если девушка упадет даже с такой высоты, то получит серьезные травмы и попросил Окуневу вызвать скорую или полицию. Однако та лишь отмахнулась и продолжила смеяться.

- Они ржут, все нормально, - пренебрежительно ответила женщина.

Пользователей соцсетей поразило поведение блогерши. Они подтвердили, что скорее всего девушка в окне здания, в котором располагается общежитие, была пьяная, а также из-за створок высовывались и другие люди, которые пытались ее удержать. Однако хладнокровие и безразличие женщины вызвало шквал негатива.

- Смешок, как у Снежной Королевы. Я думала, что она телефон достала, чтобы полицию вызвать, а не продолжить свою трансляцию, - удивились петербуржцы.

- И что встала, раззява. Автор – поехавшая, - возмутились пользователи сети.

История с девушкой на карнизе закончилась хорошо, никто не пострадал. А сама блогер после написала, что прекрасно провела вечер.

Блогер смеется над девушкой, стоящей на карнизе дома в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU