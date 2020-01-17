21-летний парень, сделавший ребенка 15-летней школьнице, будет отвечать по закону

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:20:15+03:00

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Петербургские полицейские смогли поймать 21-летнего жителя Колпино, из-за которого 15-летняя школьница оказалась в больнице в интересном положении. Саму девушку госпитализировали еще в ноябре, а найти и задержать «папашу» удалось лишь сейчас.

- 08.11.2019 в детскую больницу № 5 из своей квартиры на проспекте Ленина г. Колпино с диагнозом: беременность раннего срока, в удовлетворительном состоянии была госпитализирована девушка 2004 года рождения. По факту ЧП было заведено уголовное дело, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сама девочка стражам порядка рассказала, что состояла в интимной связи с 20-летним на тот момент молодым человеком. Два с лишним месяца шло разбирательство, а 16 января мужчину задержали. Оказалось, что он уже был дважды судим за кражу, а сейчас нигде не работает.

По статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» жителю Колпино грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU