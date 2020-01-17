Девушка на Hyundai влетела в черную трубу в Петербурге

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:28:12+03:00

При ДТП в Петербурге автомобиль влетел в черную трубу Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль вылетел на тротуар, снес забор и остановился на месте раскопок

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Водитель автомобиля Hyundai чуть было не загнал машины в черную водопроводную трубу. В пятницу, 17 января, на пересечении Искровского проспекта и улицы Коллонтай в Петербурге произошло ДТП. Два автомобиля не поделили дорогу, из-за чего один из них вылетел на пешеходную часть, снес забор, ограждающий земляные работы, и врезался в трубу.

- Девушка вылетела на черном Hyundai в черную трубу. В прямом смысле. Пешеходам повезло, успели разбежаться, строителям тоже, ибо они не вышли на работу, - рассказал в соцсети о случившемся очевидец.

Известно, что труба, в которую врезалась машина, предназначена для теплотрассы, которую раскапывают на данном перекрестке уже не первый год. Так, минувшим летом в яму, выкопанную рядом, улетел Ford.

По словам свидетелей, пострадавшая владелица Hyundai сама вышла из автомобиля. Ее шатало, однако скорую помощь никто не вызвал.

Как именно произошла авария, предстоит выяснить дорожным инспекторам. О состоянии участников ДТП информация выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU