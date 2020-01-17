Девушка на Hyundai влетела в черную трубу в Петербурге
Водитель автомобиля Hyundai чуть было не загнал машины в черную водопроводную трубу. В пятницу, 17 января, на пересечении Искровского проспекта и улицы Коллонтай в Петербурге произошло ДТП. Два автомобиля не поделили дорогу, из-за чего один из них вылетел на пешеходную часть, снес забор, ограждающий земляные работы, и врезался в трубу.
- Девушка вылетела на черном Hyundai в черную трубу. В прямом смысле. Пешеходам повезло, успели разбежаться, строителям тоже, ибо они не вышли на работу, - рассказал в соцсети о случившемся очевидец.
Известно, что труба, в которую врезалась машина, предназначена для теплотрассы, которую раскапывают на данном перекрестке уже не первый год. Так, минувшим летом в яму, выкопанную рядом, улетел Ford.
По словам свидетелей, пострадавшая владелица Hyundai сама вышла из автомобиля. Ее шатало, однако скорую помощь никто не вызвал.
Как именно произошла авария, предстоит выяснить дорожным инспекторам. О состоянии участников ДТП информация выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU