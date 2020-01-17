2020-01-17T12:49:50+03:00
Происшествия

У пьяной женщины-продюсера из Москвы в петербургском такси украли «Айфон»

Водителя-нелегала уже поймала полиция
Петр КИБЕР
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У продюсера из Москвы петербургский таксист отобрал "Айфон".У продюсера из Москвы петербургский таксист отобрал "Айфон".Фото: Артем КИЛЬКИН
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32-летняя продюсер одного из московских телеканалов приехала отдохнуть в Петербург, расслабилась и тут же лишилась дорогого телефона. Его у пассажирки отобрал таксист-нелегал, подвозивший женщину из ресторана.

- В полицию Петроградского района жительница города Москвы. Она рассказала, что около двух часов ночи 4 января у дома 15 по улице Большой Монетной водитель такси выхватил у нее из рук мобильный телефон «Айфон 8» и с места происшествия на автомобиле скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам обездоленной москвички, в момент инцидента она была изрядно навеселе. А конфликт с водителем разгорелся из-за того, что у нее с собой не оказалось наличных денег, чтобы рассчитаться за поездку.

Что это было за такси, пострадавшая сказать не смогла. Стоит отметить, что в официальные и приличные таксопарки такой автомобиль, а им была «пятнашка» (ВАЗ-2115), не возьмут.

Чтобы найти злодея, полицейским понадобилось полторы недели. 15 января на Бухарестской улице был задержан гражданин Узбекистана, изобличенный в преступлении. В Петербурге он жил без регистрации и официально нигде не работал. Украденного «Айфона» при нем уже не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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