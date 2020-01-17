2020-01-17T13:23:27+03:00
Происшествия

Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге

Юрист взял деньги, обещая решить судебный спор
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов на решение судебного спораВ Петербурге адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов на решение судебного спораФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Оперативники УФСБ по Петербургу прервали деловую встречу адвоката из Москвы и представителя одной из компаний, которая проходила 16 января в «Гранд Отеле Европа». Юриста задержали сразу же после того, как он принял взятку в размере 9 миллионов рублей на решение судебного спора.

- Юрист знал, что в Арбитражном суде Московского округа рассматривается дело по кассационной жалобе на решение Девятого арбитражного апелляционного суда по иску коммерческой структуры к другой коммерческой структуре, и предложил представителю одной из указанных коммерческих структур передать через него взятку в сумме 9 миллионов рублей за принятие ими решения по делу в ее пользу, - сообщили в следственном комитете.

Также ранее этот же адвокат уже получал за подобные услуги взятку в 16 миллионов рублей.

Перед задержанием 16 января юрист получил взятку: 4 миллиона настоящих денег, а 5 миллионов рублей были муляжом.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании ему меры пресечения. Кроме того, проверяется информация о совершении им аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московский «Метрогипротранс» получил разрешение на изыскания под строительство ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»
В состав нового правительства России могут войти два чиновника из Петербурга
Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров
Пенсионерку сбил локомотив в Ленобласти, а она отделалась ушибами
Суд взыскал 40 тысяч рублей со школы, где дежурный старшеклассник избил ученицу
В кафе мужчина разбил кружку о голову петербуржца и осколком порезал ему горло
Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге
У пьяной женщины-продюсера из Москвы в петербургском такси украли «Айфон»
Девушка на Hyundai влетела в черную трубу в Петербурге
21-летний парень, сделавший ребенка 15-летней школьнице, будет отвечать по закону
Пользователи соцсетей осудили петербурженку, смеявшуюся над девушкой, стоящей на карнизе дома
В Карелии мужчина обокрал общественный туалет, а деньги пропил
Порнографические фото получила 9-летняя петербурженка от незнакомого турка
Петербуржец ударил инкассатора палкой по голове и убежал
Над Невой раздастся «Гудок Прорыва»
Пассажир рейса Калининград-Петербург курил в самолете и матерился при детях
Петербург вошел в ТОП-5 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
За 15 дней нового года в Петербурге погибли 9 пешеходов
СМИ: Половину «Галереи» продали за 30 миллиардов рублей
С 18 января до Сосново вместо двух электричек пустят «Ласточки»
Погода в Санкт-Петербурге: в пятницу до +5, а в выходные около ноля и с небольшим дождем
Собака-путешественница, исколесившая в поисках хозяина Петербург и Ленобласть, заболела и не хочет есть
В Петергофе тракторист решил прибрать ковшом лужи, устав ждать снег
На Выборгском шоссе маршрутка насмерть переехала лежачего пешехода