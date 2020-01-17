Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:23:27+03:00

В Петербурге адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов на решение судебного спора Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Оперативники УФСБ по Петербургу прервали деловую встречу адвоката из Москвы и представителя одной из компаний, которая проходила 16 января в «Гранд Отеле Европа». Юриста задержали сразу же после того, как он принял взятку в размере 9 миллионов рублей на решение судебного спора.

- Юрист знал, что в Арбитражном суде Московского округа рассматривается дело по кассационной жалобе на решение Девятого арбитражного апелляционного суда по иску коммерческой структуры к другой коммерческой структуре, и предложил представителю одной из указанных коммерческих структур передать через него взятку в сумме 9 миллионов рублей за принятие ими решения по делу в ее пользу, - сообщили в следственном комитете.

Также ранее этот же адвокат уже получал за подобные услуги взятку в 16 миллионов рублей.

Перед задержанием 16 января юрист получил взятку: 4 миллиона настоящих денег, а 5 миллионов рублей были муляжом.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании ему меры пресечения. Кроме того, проверяется информация о совершении им аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU