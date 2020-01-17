2020-01-17T13:42:20+03:00
Происшествия

В кафе мужчина разбил кружку о голову петербуржца и осколком порезал ему горло

Агрессивного посетителя быстро задержали и отправили в отдел полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец разбил кружку о голову мужчины и порезал осколком ему горлоПетербуржец разбил кружку о голову мужчины и порезал осколком ему горлоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Посетитель кафе в Петербурге во время ссоры со знакомым не только побил посуду, но еще и порезал горло своему оппоненту. В 4:13 часов ночи в пятницу, 17 января, сотрудники Росгвардии Кировского района задержали агрессивного мужчину, напавшего на человека с осколком от кружки.

- Между двумя посетителями кафе, расположенном на Двинской улице, началась ссора, которая быстро переросла в драку. Один из мужчин схватил кружку, разбил ее о голову своему оппоненту, а после осколком порезал ему шею, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

Работники заведения, увидев конфликт, сразу нажали на кнопку тревоги, по которой в кафе незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте происшествия, а затем передали его сотрудникам 31 отдела полиции.

Пострадавшему мужчине была вызвана карета скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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