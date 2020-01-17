Суд взыскал 40 тысяч рублей со школы, где дежурный старшеклассник избил ученицу

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:45:24+03:00

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Красносельский районный суд Петербурга вынес решение по делу об избиении школьницы, в котором обвиняли дежурного старшеклассника. Иск с требованием компенсации морального вредя подавали родители девочки. Отвечать по нему должны были и сама школа и папа с мамой парня.

- 27.11.2018 г. ученик школы на перемене после третьего урока остановил одноклассницу потребовал от нее «не бегать». После чего, в ходе конфликта, толкнул так, что девочка ударилась о дверь, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пострадавшая также утверждает, что дежурный ее душил. Все факты были подтверждены показаниями свидетелей, записью с видеокамер и последующим снятием травм в медучреждении. Уголовное дело все же решили не заводить.

Родители потерпевшей требовали взыскать с родителей школьника и с самого учебного заведения полмиллиона рублей. Однако суд удовлетворил иск только частично. По нему 40 тысяч рублей заплатит школа.

ИСТОЧНИК KP.RU