С завода в Киришах двое мужчин украли 895 тонн битума
Полицейские петербургского Главка смогли раскрыть крупное хищение битума с Киришского нефтезавода. Два предприимчивых гражданина смогли умыкнуть почти 900 тонн этой субстанции.
- Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали злоумышленников, которые посредством фиктивных накладных вывезли 895 тонн битума с нефтеперабатывающего предприятия, - сообщает пресс-служба Главка.
Битум, используемый в дорожном строительстве, с завода злоумышленники вывозили автоцистернами. Несмотря на внушительный объем, ущерб заводу оказался велик, но не слишком. Весь украденный продукт стоил около двух миллионов рублей.
Задержанными по делу оказались 43-летний житель Новгородской области и 27-летний житель Ленинградской области. У них дома уже прошли обыски.
По статье «Кража» им грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU