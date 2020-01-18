2020-01-18T13:19:29+03:00
Происшествия

С завода в Киришах двое мужчин украли 895 тонн битума

Товар они вывозили по подложным накладным
Петр КИБЕР
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895 тонн битума вывезли с киришского завода автоцистернами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.895 тонн битума вывезли с киришского завода автоцистернами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.
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Полицейские петербургского Главка смогли раскрыть крупное хищение битума с Киришского нефтезавода. Два предприимчивых гражданина смогли умыкнуть почти 900 тонн этой субстанции.

- Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали злоумышленников, которые посредством фиктивных накладных вывезли 895 тонн битума с нефтеперабатывающего предприятия, - сообщает пресс-служба Главка.

Битум, используемый в дорожном строительстве, с завода злоумышленники вывозили автоцистернами. Несмотря на внушительный объем, ущерб заводу оказался велик, но не слишком. Весь украденный продукт стоил около двух миллионов рублей.

Задержанными по делу оказались 43-летний житель Новгородской области и 27-летний житель Ленинградской области. У них дома уже прошли обыски.

По статье «Кража» им грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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