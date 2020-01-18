Движение по Таллинскому шоссе восстановлено после смертельного ДТП

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:35:19+03:00

В аварии на трассе "Нарва" погиб пешеход. Движение перекрывали на несколько часов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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Движение по Таллинскому шоссе (трасса А-180 «Нарва»), которое было прекращено из-за смертельной аварии, снова открыто. Об этом сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад». На то, чтобы устранить последствия серьезной аварии, ушло около четырех часов.

- По состоянию на 11:30 18 января движение по трассе «Нарва» полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по двум полосам, - информирует пресс-служба ведомства.

С 10 утра на месте ДТП было организовано реверсивное движение, а да этого времени объезжать место аварии на 110 километре шоссе приходилось через подъездную дорогу к порту Усть-Луга.

Напомним, что авария произошла около 6 часов утра. 61-летний мужчина за рулем УАЗа сбил переходившего дорогу молодого человека, после чего машина вылетела на встречку и столкнулась с двумя фурами. Пешеход погиб на месте.

Из-за этого на месте аварии несколько часов работали следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU