Здание вокзала в Сестрорецке из-за ремонта закроют почти на два года

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:12:34+03:00

Здание вокзала в Сестрорецке не раз горело. Теперь его закрывают на долгую реконструкцию. Фото: КГИОП СПб

На это время для пассажиров поставят обогреваемые павильоны и ларек с билетами

Изменить размер текста: A A

С конца января 2020 года здание сестрорецкого железнодорожного вокзала уходит на долгий ремонт. Двухэтажная деревянная постройка, созданная еще в конце XIX века, признана объектом культурного наследия регионального значения. Работы здесь будут идти почти два года.

- В связи с реконструкцией железнодорожного вокзала в Сестрорецке с 31 января 2020 года закрывается зал ожидания. Касса вокзала будет работать с 20 января 2020 года в оборудованном модуле около вокзала, - сообщает пресс-служба администрации Курортного района со ссылкой на Центральную дирекцию Октябрьской железной дороги.

Учитывая, что на дворе зима, пусть и самая теплая за последние сто с лишним лет, то пассажирам надо где-то греться в ожидании поезда. Для этого поставят два модуля-павильона на прилегающей к станции территории.

Напомним, что два года назад вокзал горел. Тогда пострадали помещения на втором этаже здания. Нынешняя реконструкция ориентировочно продлится до третьего квартала 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU