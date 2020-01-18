2020-01-18T14:12:34+03:00
Общество

Здание вокзала в Сестрорецке из-за ремонта закроют почти на два года

На это время для пассажиров поставят обогреваемые павильоны и ларек с билетами
Петр КИБЕР
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Здание вокзала в Сестрорецке не раз горело. Теперь его закрывают на долгую реконструкцию. Фото: КГИОП СПбЗдание вокзала в Сестрорецке не раз горело. Теперь его закрывают на долгую реконструкцию. Фото: КГИОП СПб
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С конца января 2020 года здание сестрорецкого железнодорожного вокзала уходит на долгий ремонт. Двухэтажная деревянная постройка, созданная еще в конце XIX века, признана объектом культурного наследия регионального значения. Работы здесь будут идти почти два года.

- В связи с реконструкцией железнодорожного вокзала в Сестрорецке с 31 января 2020 года закрывается зал ожидания. Касса вокзала будет работать с 20 января 2020 года в оборудованном модуле около вокзала, - сообщает пресс-служба администрации Курортного района со ссылкой на Центральную дирекцию Октябрьской железной дороги.

Учитывая, что на дворе зима, пусть и самая теплая за последние сто с лишним лет, то пассажирам надо где-то греться в ожидании поезда. Для этого поставят два модуля-павильона на прилегающей к станции территории.

Напомним, что два года назад вокзал горел. Тогда пострадали помещения на втором этаже здания. Нынешняя реконструкция ориентировочно продлится до третьего квартала 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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