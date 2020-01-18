В Волхове появился самый высокий в Ленобласти и Петербурге флагшток

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:59:49+03:00

На берегу Волхова теперь развивается триколор на 40-метровой высоте. Фото: instagram.com /Алексей Брицун

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Не все Петербургу высотные рекорды ставить. И пусть флагшток, который 17 января появился в Волхове, в несколько раз ниже «Лахта Центра», зато он самый высокий не только в Ленинградской области, но и в самом городе на Неве.

- Над Волховом подняли флаг России. Самый высокий в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Флаг развевается на высоте 40 метров, - сообщил на своей страничке в «Инстаграме» глава Волховского района Алексей Брицун.

Сам флагшток, на котором уже развевается российский триколор, установлен в парке 40-летия ВЛКСМ на самом берегу реки Волхов. По какому случаю администрация района решила установить рекорд, не сообщается.

Напомним, что сегодня, 18 января по всей Ленобласти и в Петербурге проходят мероприятия в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. На Невском пятачке с утра уже побывал президент России Владимир Путин.

britsunalexey В Волхове установили самый высокий в Ленобласти и Петербурге флагшток

ИСТОЧНИК KP.RU