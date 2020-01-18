2020-01-18T16:11:07+03:00
Происшествия

Взломщик украл деньги из сейфа при помощи водосточной трубы и кувалды

Добычей взломщика стали три тысячи евро и две тысячи долларов
Петр КИБЕР
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Вор-акробат залез по водосточной трубе в офис фирмы и унес наличные из сейфа.Вор-акробат залез по водосточной трубе в офис фирмы и унес наличные из сейфа.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Московского района ищут взломщика-акробата, который в ночь на 17 января проник в офис одной из коммерческих фирм на Цветочной улице и украл из сейфа все наличные деньги. Попасть на третий этаж здания злоумышленнику помогла водосточная труба.

- Неизвестный, через бетонный забор проник на территорию, где по водосточной трубе поднялся на козырек парадной, дальше по пожарной лестнице поднялся на 3 этаж, где отжав оконную раму проник в помещение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уже в офисе, при помощи простецкой кувалды вор вскрыл металлический сейф. Впрочем, денег в ящике оказалось не так уж и много. Добычей взломщика стали три тысячи евро и две тысячи долларов, принадлежавшие директору фирмы. С ними похититель и скрылся.

Теперь личность злодея пытается установить полиция. Найти его еще только предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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