Петербургские ветераны, как и все российские, получат по 75 тысяч рублей ко Дню победы

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:37:25+03:00

Об этом во время визита в город на Неве заявил Владимир Путин

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2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю ветеранам и труженикам тыла, которых уже осталось, увы, немного, будут сделаны особые выплаты. Не по 5-10 тысяч, как раньше, а по 75 и 50 соответственно. Об этом во врем визита в Петербург по случаю годовщины прорыва бзаявил Владимир Путин.

- Мне пришла одна простая мысль: у нас 75 лет победы Поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой. По 75 тысяч рублей выделим ветеранам и приравненным к ним категориям. По 50 тысяч труженикам тыла. Я думаю, это оправдано, - заявил на встрече с ветеранами глава государства.

Напомним, что президент уже возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. После этого осмотрел экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и отправился на встречу с ветеранами в Музей обороны и блокады Ленинграда.

Не забывают о ветеранах и в петербургском Законодательном собрании. Так, спикер парламента Вячеслав Макаров выступил с обращением к горожанам:

- Наш город внес колоссальный по масштабу героизма вклад в общую победу советского народа над фашизмом. Миллионами жизней защитников блокадного заплатил за право для будущих поколений жить на свободной земле. Память об этом подвиге должна храниться в веках. Мы должны сделать все возможное, чтобы ни одно из имен защитников города не кануло в историю. Уверен, 2020-й год должен стать годом поисковой работы. Особенно важно объединить в этом деле усилия ветеранов и петербургской молодежи, - заявил глава ЗакСа.

ИСТОЧНИК KP.RU