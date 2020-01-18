2020-01-18T16:37:25+03:00
Общество

Петербургские ветераны, как и все российские, получат по 75 тысяч рублей ко Дню победы

Об этом во время визита в город на Неве заявил Владимир Путин
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments8
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю ветеранам и труженикам тыла, которых уже осталось, увы, немного, будут сделаны особые выплаты. Не по 5-10 тысяч, как раньше, а по 75 и 50 соответственно. Об этом во врем визита в Петербург по случаю годовщины прорыва бзаявил Владимир Путин.

- Мне пришла одна простая мысль: у нас 75 лет победы Поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой. По 75 тысяч рублей выделим ветеранам и приравненным к ним категориям. По 50 тысяч труженикам тыла. Я думаю, это оправдано, - заявил на встрече с ветеранами глава государства.

Напомним, что президент уже возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. После этого осмотрел экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и отправился на встречу с ветеранами в Музей обороны и блокады Ленинграда.

Не забывают о ветеранах и в петербургском Законодательном собрании. Так, спикер парламента Вячеслав Макаров выступил с обращением к горожанам:

- Наш город внес колоссальный по масштабу героизма вклад в общую победу советского народа над фашизмом. Миллионами жизней защитников блокадного заплатил за право для будущих поколений жить на свободной земле. Память об этом подвиге должна храниться в веках. Мы должны сделать все возможное, чтобы ни одно из имен защитников города не кануло в историю. Уверен, 2020-й год должен стать годом поисковой работы. Особенно важно объединить в этом деле усилия ветеранов и петербургской молодежи, - заявил глава ЗакСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 января будет временно перекрыта дорога Выборг-Светогорск
Раскрепощенный парень в красных кедах спел Лепса под гитару в петербургском метро
Петербургские ветераны, как и все российские, получат по 75 тысяч рублей ко Дню победы
Взломщик украл деньги из сейфа при помощи водосточной трубы и кувалды
В Волхове появился самый высокий в Ленобласти и Петербурге флагшток
Здание вокзала в Сестрорецке из-за ремонта закроют почти на два года
Движение по Таллинскому шоссе восстановлено после смертельного ДТП
С завода в Киришах двое мужчин украли 895 тонн битума
У безработного петербуржца в гостях отобрали ключи от «Порш Кайен» и саму машину
Подушку в виде женской груди и набор для бадминтона украли у петербуржца из старого «Фольксвагена»
В Петроградском районе обвалившийся потолок рухнул на кровать со спящим ребенком
Вместо дендрария и зимнего сада у парка 300-летия могут построить отели и парковку
На Таллинском шоссе УАЗ насмерть сбил пешехода и влетел в две фуры
Прогноз погоды на субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге: +2 и небольшие дожди
Пьяный петербуржец потребовал у незнакомца под дулом пистолета подвезти себя до дома
Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии
В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана
В Приморском районе задержали беглеца, сбившего на папином «Рено» подростка
Весной 2020 года временно изменится расписание поездов между Петербургом и Москвой
Петербуржец пытается вернуть любимую с помощью объяснительного объявления