2020-01-18T17:26:53+03:00
Общество

Раскрепощенный парень в красных кедах спел Лепса под гитару в петербургском метро

Пару ему составил приятель с барабаном [видео]
Петр КИБЕР
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"Самый лучший день" под гитару - необычно, но интересно. Фото: vk.com/unreleased_dtp"Самый лучший день" под гитару - необычно, но интересно. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Петербуржцы, да и гости города, давно уже привыкли к бродячим музыкантам, которые исполняют свои «арии» по вагонам метро или электричек. Очередных творческих личностей, исполнявших песню Лепса под гитару и там-там заметили на красной ветке подземки.

- Лепс уже не тот, - подписали видео горожане, опубликовавшие запись в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На записи видны два молодых музыканта. Одни в красных кедах и с гитарой - солист, а второй аккомпаниатор с барабаном там-там. «Плату» за концерт собирала прямо в вязаную шапку молодая девушка.

Петербуржцы оценили выступление, несмотря на не самую обычную манеру исполнения этой песни:

- Молодцы, все с чего-то начинают. Лучше так, чем ныть, что денег нет; Пусть лучше они, чем «поможите чем можите мы сами не местные»; Заслушалась. Честно говоря это первое исполнение уличного (метрошного) артиста, которое реально понравилось; Супер. Люди настроение поднимают. Даже не жалко денежку им дать, - пишут горожане в комментариях.

В Петербургском метро парень в красных кедах спел Лепса под гитару.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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