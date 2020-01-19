Более 5 тысяч человек искупались в крещенскую ночь в Ленобласти
В ночь на 19 января 2020 года православные отмечали большой праздник - Крещение. По традиции многие из верующих окунались в это время в прорубь. В Ленобласти таких смельчаков оказалось более 5 тысяч человек. По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, всего в регионе официально работали 40 купелей. Ночные крещенские купания прошли без происшествий.
Безопасность в местах массового купания обеспечивали спасатели, сотрудники ГИМС, местные пожарно-спасательных гарнизоны, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиции.
- За порядком и безопасностью на водоемах в Ленобласти следили 1313 человек, было задействовано 279 единиц техники, - добавили в ведомстве.
Где можно купаться на Крещение в Санкт-Петербурге: адреса купелей
Где можно купаться на Крещение в Санкт-Петербурге: адреса купелей
ИСТОЧНИК KP.RU