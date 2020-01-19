2020-01-19T13:24:45+03:00
Общество

Более 5 тысяч человек искупались в крещенскую ночь в Ленобласти

Мероприятия прошли без происшествий
Степан СТЕПАНОВ
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На Крещение в проруби в Ленобласти окунулись более 5 тысяч человек.На Крещение в проруби в Ленобласти окунулись более 5 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на 19 января 2020 года православные отмечали большой праздник - Крещение. По традиции многие из верующих окунались в это время в прорубь. В Ленобласти таких смельчаков оказалось более 5 тысяч человек. По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, всего в регионе официально работали 40 купелей. Ночные крещенские купания прошли без происшествий.

Безопасность в местах массового купания обеспечивали спасатели, сотрудники ГИМС, местные пожарно-спасательных гарнизоны, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиции.

- За порядком и безопасностью на водоемах в Ленобласти следили 1313 человек, было задействовано 279 единиц техники, - добавили в ведомстве.

Где можно купаться на Крещение в Санкт-Петербурге: адреса купелей

Где можно купаться на Крещение в Санкт-Петербурге: адреса купелей

ИСТОЧНИК KP.RU

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