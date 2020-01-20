2020-01-20T09:28:00+03:00
Происшествия

Зимние дожди затопили Ленинградскую область, реки вышли из берегов

Максимальный уровень воды на региональных дорогах достигает 60 сантиметров
Лилия КОЗЛОВА
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Восток Ленобласти затопило из-за обильных зимних дождей / Фото: Администрация ЛенобластиВосток Ленобласти затопило из-за обильных зимних дождей / Фото: Администрация Ленобласти
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Аномально теплая зима обернулась буйством стихии. Восток Ленинградской области топят дожди, из-за чего даже реки выходят из берегов. Бокситогорском районе разлилась река Воложба и затопила дорогу. В связи с этим в понедельник, 20 января 2020 года, службы закрыли проезд по участку подъезда к деревне Славково. Средний уровень воды над гравийным покрытием дороги достигает 30 сантиметров.

- Зона подтопления достигает порядка 150 метров, максимальная глубина — около 60 сантиметров. Причиной подтопления стали обильные дожди, из-за которых Воложба вышла из берегов, - сообщили в администрации Ленобласти.

Для того, чтобы избежать ЧП, дорожные службы выставили знаки ограничения движения. Также в месте затопления организован круглосуточный контроль ситуации. Отмечается, что на данный момент вода в реке не прибывает.

Дорожный комитет дал указание подведомственной организации оперативно сообщать о любых изменениях ситуации. Каждый час информация поступает в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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