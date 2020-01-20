2020-01-20T09:52:22+03:00
Общество

Съедобные грибы выросли в лесах Петербурга в январе

Любители тихой охоты делятся фотографиями вешенок и опят [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы собирают в январском лесу съедобные грибыПетербуржцы собирают в январском лесу съедобные грибыФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Аномально теплая зима в Петербурге пробудила природу. Жители города находят в лесах съедобные грибы, которые обычно начинают расти не раньше, чем весной. Погода совсем перепутала времена года из-за чего в городе и Ленобласти уже можно смело отправляться на тихую охоту.

Сморчковая шапочка Фото: СОЦСЕТИ

Сморчковая шапочкаФото: СОЦСЕТИ

- 18 января 2020 года, Всеволожский район. Судя по грибам, в лесу почти апрель, - отметили грибники.

Стробилюрус съедобный Фото: СОЦСЕТИ

Стробилюрус съедобныйФото: СОЦСЕТИ

Тубария отрубистая Фото: СОЦСЕТИ

Тубария отрубистаяФото: СОЦСЕТИ

В группе в соцсетях, предназначенной специально для грибников, горожане делятся фотографиями, которыми они обычно делятся по осени, когда самый сезон отправляться в лес на тихую охоту. Удивительно, что из-под земли выбрались уже не только поганки, да мухоморы, а вполне себе съедобные грибы. Тут и сморчковые шапочки, и строчок обыкновенный, и вешенки и так называемый зимний опенок.

Строчок обыкновенный Фото: СОЦСЕТИ

Строчок обыкновенныйФото: СОЦСЕТИ

Саркосцифа австрийская Фото: СОЦСЕТИ

Саркосцифа австрийскаяФото: СОЦСЕТИ

Зимний опенок Фото: СОЦСЕТИ

Зимний опенокФото: СОЦСЕТИ

Как бы не радовались грибники такому январю, многих берет опасение за то, что будет дальше. Ведь, возможно, холода все же наступят в феврале или марте. И тогда, пробудившаяся природа, может серьезно пострадать, а многие организмы и вовсе погибнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В театре «Зазеркалье» на Рубинштейна произошел пожар
В Ломоносове водитель «Мерседеса» палил из пистолета Макарова в воздух
Школьники 8 и 9 классов Петербурга задержаны за изнасилование работницы почты
За поездку на каршеринге под чужим аккаунтом и без прав петербургский студент получил 10 суток ареста
Более 49 тысяч верующих приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге
За несколько часов записи в первые классы родители подали больше 12,5 тысяч заявлений
В комитете по строительству Петербурга сменилось руководство
Спящего в обнимку с пулеметом мужчину нашли под кустом в Петербурге
Съедобные грибы выросли в лесах Петербурга в январе
Зимние дожди затопили Ленинградскую область, реки вышли из берегов
В Петербурге обсудят судьбу велодорожки на набережной реки Фонтанки
Маршрутка снесла бампер у легковушки на Выборгском шоссе
Петербургские автомобилисты жалуются на рост цен на ЗСД
Из-за теплой зимы нерпы на Финском заливе не могут выспаться и борются за жизнь
Вековой температурный рекорд зафиксировали в Петербурге
Уровень воды в Неве поднялся больше чем на метр
Больше 25 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге