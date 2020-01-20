Съедобные грибы выросли в лесах Петербурга в январе
Аномально теплая зима в Петербурге пробудила природу. Жители города находят в лесах съедобные грибы, которые обычно начинают расти не раньше, чем весной. Погода совсем перепутала времена года из-за чего в городе и Ленобласти уже можно смело отправляться на тихую охоту.
Сморчковая шапочкаФото: СОЦСЕТИ
- 18 января 2020 года, Всеволожский район. Судя по грибам, в лесу почти апрель, - отметили грибники.
Стробилюрус съедобныйФото: СОЦСЕТИ
Тубария отрубистаяФото: СОЦСЕТИ
В группе в соцсетях, предназначенной специально для грибников, горожане делятся фотографиями, которыми они обычно делятся по осени, когда самый сезон отправляться в лес на тихую охоту. Удивительно, что из-под земли выбрались уже не только поганки, да мухоморы, а вполне себе съедобные грибы. Тут и сморчковые шапочки, и строчок обыкновенный, и вешенки и так называемый зимний опенок.
Строчок обыкновенныйФото: СОЦСЕТИ
Саркосцифа австрийскаяФото: СОЦСЕТИ
Зимний опенокФото: СОЦСЕТИ
Как бы не радовались грибники такому январю, многих берет опасение за то, что будет дальше. Ведь, возможно, холода все же наступят в феврале или марте. И тогда, пробудившаяся природа, может серьезно пострадать, а многие организмы и вовсе погибнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU