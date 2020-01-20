Съедобные грибы выросли в лесах Петербурга в январе

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:52:22+03:00

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Аномально теплая зима в Петербурге пробудила природу. Жители города находят в лесах съедобные грибы, которые обычно начинают расти не раньше, чем весной. Погода совсем перепутала времена года из-за чего в городе и Ленобласти уже можно смело отправляться на тихую охоту.

Сморчковая шапочкаФото: СОЦСЕТИ

- 18 января 2020 года, Всеволожский район. Судя по грибам, в лесу почти апрель, - отметили грибники.

Стробилюрус съедобныйФото: СОЦСЕТИ

Тубария отрубистаяФото: СОЦСЕТИ

В группе в соцсетях, предназначенной специально для грибников, горожане делятся фотографиями, которыми они обычно делятся по осени, когда самый сезон отправляться в лес на тихую охоту. Удивительно, что из-под земли выбрались уже не только поганки, да мухоморы, а вполне себе съедобные грибы. Тут и сморчковые шапочки, и строчок обыкновенный, и вешенки и так называемый зимний опенок.

Строчок обыкновенныйФото: СОЦСЕТИ

Саркосцифа австрийскаяФото: СОЦСЕТИ

Зимний опенокФото: СОЦСЕТИ

Как бы не радовались грибники такому январю, многих берет опасение за то, что будет дальше. Ведь, возможно, холода все же наступят в феврале или марте. И тогда, пробудившаяся природа, может серьезно пострадать, а многие организмы и вовсе погибнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU