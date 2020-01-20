Спящего в обнимку с пулеметом мужчину нашли под кустом в Петербурге

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:37:01+03:00

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Рано утром в воскресенье, 19 января, жители района «Черной речки» в Петербурге увидели необычную картину. На Школьной улице возле дома номер 16 под кустами спал человек. Однако помимо того, что мужчина уснул на улице, так еще и в обнимку с пулеметом. Это напугало прохожих, которые поспешили вызвать полицию.

- В 6:27 часов утра 19 января в полицию поступило сообщение о мужчине, спящем в обнимку с пулеметом под кусом на Черной речке. Прибыв на место наряд действительно увидел пьяного человека с оружием, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские разбудили мужчину, который оказался дико пьян и ничего внятно пояснить не смог. Оказалось, что спящим оказался 45-летний приезжий из Мурманска, который работает в Петербурге генеральным директором копицентра. По его словам, пулемет не настоящий, а взял он у своего приятеля, который, как оказалось, живет в соседнем доме от того места, где мужчина упал в кусты поспать.

Выяснилось, что данный макет пулемета мужчина купил три года назад на рынке Юнона за 25 тысяч. Несмотря на это, полиция отправила орудие на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU