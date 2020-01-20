20 Янв. 2020 2020-01-20T11:01:00+03:00

В комитете по строительству Петербурга сменилось руководство. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Начало новой рабочей недели совпало с перестановками в Смольном. 20 января стало известно о том, что комитет по строительству Санкт-Петербурга вместо Леонида Кулакова возглавил Игорь Креславский. Об этом сообщают сами сотрудники ведомства.

- Нам официально только что представили нового руководителя. С сегодняшнего числа он вступает в должность. Леонид Кулаков переходит на другую работу. К нему никаких претензий нет, - рассказали «Невским новостям» в комитете.

Известно, что Игорь Креславский является председателем правления одного крупного строительного холдинга. В прошлом году компания получила премию «За вклад в развитие экономики».

Напомним, что Леонид Кулаков возглавлял ведомство с февраля 2018 года. На сайте комитета главой пока числится Александр Постраш, бывший заместителем Кулакова.

Позднее пришло официальное подтверждение от Смольного:

- Губернатор Александр Беглов 19.01.2020 освободил Леонида Кулакова от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по строительству.

С 20.01.2020 на должность председателя Комитета по строительству назначен Игорь Креславский.

ИСТОЧНИК KP.RU