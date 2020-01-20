2020-01-20T11:19:14+03:00
Общество

За несколько часов записи в первые классы родители подали больше 12,5 тысяч заявлений

Большая часть из них - через порта госуслуг
Петр КИБЕР
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За пару часов в первые классы подано свыше 12,5 тысяч заявлений.За пару часов в первые классы подано свыше 12,5 тысяч заявлений.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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20 января в Петербурге начался основной этап записи в первые классы школ. И всего за два часа родители будущих школьников подали свыше 21,5 тысяч заявлений. Львиная доля из них - через портал госуслуг.

- Сегодня, 20 января, стартовал основной этап записи детей в первые классы петербургских школ. Ровно в полночь начался прием заявлений на портале госуслуг, а в 9:00 открылись многофункциональные центры «Мои документы», - сообщает комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Уже к этому времени петербуржцы успели подать 8717 заявлений. Еще 1557 заявок было принято в первые 30 минут работы МФЦ. По состоянию на 10 часов утра через госуслуги зарегистрированы 9944 заявления, через МФЦ - 2707. Всего родители подали 12 651 пакет документов.

Напомним, что за первый этап, стартовавший 15 декабря, когда заявки принимались от льготных категорий, документы подали 16,5 тысяч человек.

Напомним, что во второй, основной поток будут записывать школьников, проживающих в прикрепленном к учебному заведению районе. А с 30 июня стартует третья очередь, когда документы примут у всех.

Всего 1 сентября 2020 года за парты должны сесть 62 тысячи первоклашек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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