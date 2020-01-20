2020-01-20T11:20:20+03:00
Общество

Более 49 тысяч верующих приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге

Праздник прошел в Северной столице без происшествий
Лилия КОЗЛОВА
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Около 50 человек приняли участие в крещенских купаниях в ПетербургеОколо 50 человек приняли участие в крещенских купаниях в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь с субботу на воскресенье, 18 на 19 января, верующие Петербурга начали отмечать православный праздник Крещение. Всю ночь и весь день горожане посещали так называемые иордани, чтобы окунуться в холодной воде. Купели были организованы несколько не стандартно: они вырубались не во льду, так как нынешней зимой водоемы не замерзли, а сооружались специальные бассейны.

- В Петербурге в массовых крещенских купаниях приняли участие 49183 человек, - сообщили в МЧС Петербурга.

Праздничные купания прошли успешно, сообщений об инцидентах не поступало. Также отмечается, что с каждым годом принять участие в крещенских мероприятиях в Петербурге становится все больше.

Также горожанам повезло и с погодой. В праздничный день, 19 января, в Петербурге был установлен очередной температурный рекорд – плюс 4,4 градусов. Это стал самый теплый день за последние 122 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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