За поездку на каршеринге под чужим аккаунтом и без прав петербургский студент получил 10 суток ареста
Карьера будущего юриста, а пока студента Российского Государственного университета Правосудия из Петербурга оказалась под угрозой. Причиной этому стала поездка на каршеринге. За руль 19-летний парень сел под чужим аккаунтом и не имея прав в принципе.
- 19.01.2020 в 06:25 у дома 56 корпус 1 по проспекту Ударников нарядом ДПС ОГИБДД для проверки документов был остановлен а/м Киа Рио (каршеринг «Делимобиль») мужчины 2001 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.
При проверке документов выяснилось, что доступ к прокатной машине студент-юрист получил, купив «левый» аккаунт. А это расценивается законом как неправомерное завладение транспортным средством без цели угона. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
А пока юношу арестовали на 10 суток за езду на машине без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU