2020-01-20T11:38:07+03:00
Происшествия

За поездку на каршеринге под чужим аккаунтом и без прав петербургский студент получил 10 суток ареста

Оказалось, что молодой человек - будущий юрист и учится в университете Правосудия
Петр КИБЕР
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За поездку без прав на каршеринге студент-юрист получил 10 суток ареста. Ему грозит и уголовное дело.За поездку без прав на каршеринге студент-юрист получил 10 суток ареста. Ему грозит и уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Карьера будущего юриста, а пока студента Российского Государственного университета Правосудия из Петербурга оказалась под угрозой. Причиной этому стала поездка на каршеринге. За руль 19-летний парень сел под чужим аккаунтом и не имея прав в принципе.

- 19.01.2020 в 06:25 у дома 56 корпус 1 по проспекту Ударников нарядом ДПС ОГИБДД для проверки документов был остановлен а/м Киа Рио (каршеринг «Делимобиль») мужчины 2001 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При проверке документов выяснилось, что доступ к прокатной машине студент-юрист получил, купив «левый» аккаунт. А это расценивается законом как неправомерное завладение транспортным средством без цели угона. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.

А пока юношу арестовали на 10 суток за езду на машине без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За поездку на каршеринге под чужим аккаунтом и без прав петербургский студент получил 10 суток ареста
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