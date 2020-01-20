2020-01-20T11:46:00+03:00
Происшествия

Школьники 8 и 9 классов Петербурга задержаны за изнасилование работницы почты

Два 15-летних мальчика надругались над женщиной в дачном доме
Лилия КОЗЛОВА
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Два школьника 8 и 9 классов задержаны за изнасилование девушки под ГатчинойДва школьника 8 и 9 классов задержаны за изнасилование девушки под ГатчинойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Двум школьникам из Петербурга грозит серьезное наказание за групповое изнасилование женщины. Утром в воскресенье, 19 января 2020 года, в полицию обратилась 23-летняя жительница деревни Лаголово в Ленобласти, работающая оператором на почте. Она рассказала, что накануне вечером двое подростков надругались над ней в дачном доме.

- Девушка рассказала, что двое малознакомых парней около 23:50 часов 18 января изнасиловали ее в частном доме в СНТ «Старые Черницы», который находится в Гатчинском районе, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции начали проверку. В тот же день после заявления они задержали двух малолетних петербуржцев. Она проживают в Купчино на Малой Балканской улице в соседних домах. Возраст насильников не велик – обоим по 15 лет. Один учится в 9-м классе, второй еще в 8-м.

По всей видимости, в момент изнасилования, подростки были пьяны, так как в дачном доме правоохранители нашли две бутылки крепкого спиртного и пепельницу с окурками. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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