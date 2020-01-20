2020-01-20T12:23:19+03:00
Происшествия

В театре «Зазеркалье» на Рубинштейна произошел пожар

Жителей Петербурга напугало большое количество спецтехники у места ЧП [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ночью в театре "Зазеркалье" на улице Рубинштейна в Петербурге произошел пожарНочью в театре "Зазеркалье" на улице Рубинштейна в Петербурге произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на понедельник, 20 января 2020 года, в детском музыкальном театре «Зазеркалье», который находится на Рубинштейна 13 в Петербурге, произошел пожар. На место ЧП прибыли огромное количество спасателей из-за чего проезд по главной барной улице города был перекрыт. О пожаре в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Мне тут подсказали, что дело в коротком замыкании электропроводки. На месте действительно пахнет не гарью, а жженой резиной, - рассказал один из свидетелей произошедшего.

Очевидцы испугались большого количества спецтехники, которая приехала на вызов. Однако серьезного возгорания не было. Спасатели устранили огонь за считанные минуты и быстро приступили к проверке, чтобы выяснить причину пожара. Отмечается, что пострадавших нет.

В театре "Зазеркалье" на улице Рубинштейна в Петербурге произошел пожар .

ИСТОЧНИК KP.RU

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