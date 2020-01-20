15 тонн чая пропало по пути из Петербурга в Уфу

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:39:25+03:00

15 тонн чая на 3,3 миллиона не доехало из Петербурга в Уфу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Огромное количество чая пропало по пути из Петербурга в Уфу. В воскресенье, 19 января 2020 года, в полицию Северной столицы обратилась жительница республики Башкортостан, являющаяся генеральным директором одной коммерческой фирмы. Она рассказала, что ожидала крупную партию чая из города на Неве. Однако грузовик с товаром так и не приехал.

- По словам 25-летней уфимки, 13 января она заключила договор с транспортной компанией, по которому предприятие должно было перевезти из Петербурга в Уфу 1275 коробок чая общим весом в 15 тонн на автомобиле «МАЗ» с прицепом, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Товар должен был быть вывезен со склада на Волхонском шоссе Петербурга и поступить на продуктовый склад в Уфе. Однако до сих пор чай не приехал и его местонахождение не известно.

Отмечается, что общая стоимость утерянного чая более 3,3 миллионов рублей. На данный момент полиция Фрунзенского района Петербурга начала проверку и пытается разыскать автомобиль с грузом.

ИСТОЧНИК KP.RU