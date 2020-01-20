2020-01-20T12:39:38+03:00
Происшествия

Многократно судимый петербуржец по пьянке «заминировал» аэропорт Пулково

Мужчина обещал, что взрыв произойдет при приземлении самолета
Петр КИБЕР
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Пьяный петербуржец "заминировал" Пулково.Пьяный петербуржец "заминировал" Пулково.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В срочном порядке проверять территорию аэропорта Пулково пришлось петербургским полицейским. Причиной этому стал звонок с угрозой взрыва, поступивший в дежурную часть утром 19 января.

- 19.01.2020 в 11:01 через 112 обратился мужчина 1977 года рождения, с сообщением о том, что в Пулково при приземлении самолета будет взрыв, - сообщает источник в правоохранительных органах.

И пока одни стражи порядка проверяли воздушную гавань, другие уже ехали на адрес места жительства звонившего. Там, в квартире на улице Летчика Пилютова «минер» и был найден. В абсолютно пьяном состоянии. Он оказался многократно судимым по различным статьям.

Естественно, что взрывных устройств в Пулково найдено не было. А звонивший мужчина к своей «коллекции» судимостей вскоре добавить еще одну, по статье за заведомо ложное сообщение о теракте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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