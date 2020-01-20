2020-01-20T13:28:18+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Днем 20 января резкие порывы могут достигать 17 метров в секунду
Петр КИБЕР
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Петербуржцев предупреждают об усилении ветра.Петербуржцев предупреждают об усилении ветра.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Погода в Петербурге опять меняется. Уходящий из города атлантический циклон не только уносит с собой аномальное тепло, но и заставляет смешиваться воздушные массы. Из-за этого над городом разгулялся ветер. О резких порывах предупреждает региональное управление МЧС.

- 20 января в Санкт-Петербурге начиная с 13-16 часов, местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 17 м/с, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Спасатели советуют жителям частного сектора убрать все с участка, в том числе сухие деревья, которые могут рухнуть на дом от порыва ветра. Также стоит закрыть окна и двери и не выходить лишний раз на улицу.

Горожанам также советуют не ходить вдоль многоэтажек, обходить стороной деревья, дорожные знаки и рекламные щиты.

Автомобилистам рекомендуют поставить машину в гараж или на крытую стоянку. В крайнем случае - на открытое место, где нет ничего, что может рухнуть на крышу.

Что касается прогноза, что днем в понедельник в городе будет до +5 градусов и небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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