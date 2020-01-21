От 100 рублей: «Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи 2020 года
На «Газпром Арене» открыли продажу билетов на первые три домашних матча «Зенита» в 2020-м году. Напомним, лидеры чемпионата сыграют 29 февраля против «Локомотива», 9 марта с «Уфой» и 14 марта против «Урала». Билеты доступны как в кассах стадиона, так и на официальном сайте клуба.
- Стоимость билетов на «Локомотив» от 350 рублей, на «Уфу» от 100, а на «Урал» от 150-ти. По традиции, дети до 14 лет могут оформить билеты со скидкой в 50%. Ждем вас на «Газпром Арене»! – сообщают в пресс-службе «Зенита».
К слову, самые дешевые места на стадионе оказались с ограниченным обзором.
Добавим, что сейчас зенитовцы находятся на сборах в Катаре. Первая товарищеская игра пройдет против местного клуба «Аль-Увайнах», она начнется в 17:00 по московскому времени во вторник 21 января. Также «Зенит» сойдется в дружеских встречах 25 января с австрийским «Зальцбургом», 1 февраля с люксембургским «Дюделанжем», 9 февраля с московским ЦСКА, 17 февраля с казахстанским «Кайратом» и 22 февраля с минским «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU