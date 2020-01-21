2020-01-21T01:19:35+03:00
Спорт

От 100 рублей: «Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи 2020 года

Болельщики могут приобрести билеты на матчи против «Локомотива», «Уфы» и «Урала»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Билеты на первые домашние матчи "Зенита" в 2020 году уже доступны в кассах "Газпром Арены" и на сайте клуба.Билеты на первые домашние матчи "Зенита" в 2020 году уже доступны в кассах "Газпром Арены" и на сайте клуба.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На «Газпром Арене» открыли продажу билетов на первые три домашних матча «Зенита» в 2020-м году. Напомним, лидеры чемпионата сыграют 29 февраля против «Локомотива», 9 марта с «Уфой» и 14 марта против «Урала». Билеты доступны как в кассах стадиона, так и на официальном сайте клуба.

- Стоимость билетов на «Локомотив» от 350 рублей, на «Уфу» от 100, а на «Урал» от 150-ти. По традиции, дети до 14 лет могут оформить билеты со скидкой в 50%. Ждем вас на «Газпром Арене»! – сообщают в пресс-службе «Зенита».

К слову, самые дешевые места на стадионе оказались с ограниченным обзором.

Добавим, что сейчас зенитовцы находятся на сборах в Катаре. Первая товарищеская игра пройдет против местного клуба «Аль-Увайнах», она начнется в 17:00 по московскому времени во вторник 21 января. Также «Зенит» сойдется в дружеских встречах 25 января с австрийским «Зальцбургом», 1 февраля с люксембургским «Дюделанжем», 9 февраля с московским ЦСКА, 17 февраля с казахстанским «Кайратом» и 22 февраля с минским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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