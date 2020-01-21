В центре Петербурга в Дом детского творчества ворвались двое пьяных мужчин

21 Янв. 2020 2020-01-21T01:49:08+03:00

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20 января около 3 часов ночи в Дом детского творчества Центрального района Петербурга ворвались двое неизвестных мужчин. Горе-взломщики решили найти приключения на свои головы. Они изрядно выпили и в ходе прогулки зацепились взглядом за входную дверь Дома творчества, куда им внезапно захотелось попасть – возможно, памятуя упущенные возможности ходить туда на занятия в юности. Однако время мужчины нашли явно не подходящее, поскольку их поймал с поличным патруль вневедомственной охраны.

- Наряд, находясь в машине, заметил, как двое человек сломали входную дверь дома №32 на набережной реки Фонтанки, а затем зашли внутрь. Сотрудники Росгвардии незамедлительно направились к зданию и задержали хулиганов на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «УВО войск Нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти».

Задержанных взломщиков передали сотрудникам полиции. Сумма ущерба от их пьяного любопытства сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU