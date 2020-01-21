Полиция изъяла арсенал оружия у агрессивных подростков в балаклавах, буянивших в Таврическом саду

21 Янв. 2020 2020-01-21T02:09:39+03:00

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Горожане, прогуливавшиеся в Таврическом саду, пожаловались на толпу примерно из 10 агрессивных подростков, которые неадекватно себя вели. Они вырядились в балаклавы и прихватили с собой с десяток запрещенных опасных предметов, чем пугали всех окружающих. Стражи порядка, прибывшие на место, угомонили ребят, а пятерых и вовсе забрали в территориальный отдел полиции.

- Двоим из них всего лишь 15 и 16 лет. Мальчиков отправили к родителям. Другим по 18 и 19 лет. На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но больше всего поражает количество оружия, изъятого у буянивших парней. Это четыре аэрозольных баллончика, аэрозольный пистолет, три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами. Теперь беспокойство посетителей Таврического сада обосновано на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU