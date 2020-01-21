В Колпино на 95-м году жизни скончался снайпер и ветеран ВОВ Михаил Белошапко

21 Янв. 2020 2020-01-21T02:25:49+03:00

Меткий снайпер Михаил Белошапко попал на войну в 17 лет и никогда не трусил перед угрозой смерти. Фото: vk.com/public87193871

Михаил Павлович участвовал в боях за Полтаву, а позже стал милиционером

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В МО «Колпино» сообщили крайне печальные новости – на 95-м году жизни скончался Михаил Белошапко, великолепный снайпер и доблестный ветеран Великой Отечественной войны. О меткости бывшего бойца на различных соревнованиях «Комсомолка» рассказывала еще в далеком 2012-м году. Война застала Михаила Павловича в 15 лет. В 17 он принял военную присягу, а чуть позже участвовал в боях за Полтаву. Там его ранили.

- Я, как всегда, в первых рядах. Кинул гранаты в окопы и услышал странный звук. Так срабатывала только немецкая снайперская винтовка. Мне и прилетело. Оно и понятно. Мы же охотились друг за другом, - вспоминал ветеран.

После окончания ВОВ Белошапко связал свою жизнь с милицией. И ведь не зря – успешно дослужился до полковника. А после выхода на пенсию он без малого 30 лет возглавлял районный Совет ветеранов при МВД Колпинского района.

- Своим главным детищем Михаил Павлович считал создание музея истории милиции, для которого он добился выделения помещения и кропотливо, по крупицам, собирал экспонаты, - делятся в пресс-службе МО «Колпино».

О дне прощания с ветераном сообщат дополнительно. Добавим, что Михаил Белошапко награжден орденом «Отечественной войны первой степени», одной медалью «За отвагу» и двумя «За боевые заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU