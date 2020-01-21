Автомобилистка сбила пьяного мужчину, который разгуливал по дороге в Ленобласти

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:09:43+03:00

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В Гатчинском районе Ленинградской области мужчина попал под колеса автомобиля. Поздно вечером в понедельник, 20 января 2020 года, 23-летняя девушка, со стажем вождения пять лет, ехала за рулем иномарки Kia Rio по темной дороге в районе деревни Корбузи, когда неожиданно перед ней появился пешеход. Затормозить автомобилистка не успела.

- Девушка сбила пешехода, который шел по дороге прямо ей навстречу от деревни Корбузи в сторону поселка Торфяное, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что оказавшийся под колесами 39-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло на участке дороги, где нет освещения.

Испуганная водитель вызвала карету скорой помощи и дорожных инспекторов. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU