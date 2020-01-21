21 Янв. 2020 2020-01-21T08:20:08+03:00

ДТП каршеринга и легковушки перекрыло движение трамваев на Среднеохтинском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

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Дождливая погода, мокрые, скользкие улицы и невнимательность водителей привела к очередной аварии. Утром во вторник, 21 января 2020 года, дорогу не поделили каршеринг и легковой автомобиль. Из-за ДТП двух машин оказались заблокированы трамвайные пути на Среднеохтинском проспекте.

- Каршеринг и легковушка встали на пересечении Среднеохтинского и улицы Александра Ульянова. Трамваям не проехать, - рассказали в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.

Как именно произошло ДТП, не уточняется. Судя по опубликованному снимку, водитель каршеринга не справился с управлением и въехал в легковушку с левой, водительской стороны. Благо, сообщений о пострадавших в инциденте нет.

На 8 часов утра оказалось заблокировано движение трамваев, а также затруднен проезд автомобилей. Водители объезжают место ДТП по встречной полосе.

На месте аварии уже работают сотрудники дорожной инспекции, которые разбираются в причинах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU