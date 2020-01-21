Петербург начал день с температурного рекорда

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:36:35+03:00

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День только начался, а погода в Петербурге уже побила очередной рекорд. Так, в 6 часов утра во вторник, 21 января 2020 года, температура воздуха в Северной столице достигла плюс 4,8 градусов. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года, и составлявший плюс 4,6 градусов. В целом, январь 2020 года оказался самым теплым за последнее столетие.

- В течение дня город будет находиться на периферии уходящего циклона. Погода облачная, во второй половине с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, - прогнозирует в своем Facebook ведущий синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус.

По его словам, во вторник в Петербурге ожидается температура воздуха от плюс 4 до плюс 6 градусов. Вечер снова западный 8-13 метров в секунду с сильными порывами. Также отмечается, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU