2020-01-21T09:15:32+03:00
Происшествия

ДТП из пяти машин сковало КАД в 15-километровую пробку

Затор растянулся от съезда на Софийскую до Ленинградкой улицы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Массовое ДТП на КАД сковало 15 километров дороги пробкойМассовое ДТП на КАД сковало 15 километров дороги пробкойФото: принтскрин видео.
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Утро вторника, 21 января, в Петербурге началось с жесткой пробки. Около 6:30 часов на внутренней стороне кольцевой автодороги столкнулись пять автомобилей, перекрыв полностью движение по трассе. За два часа после аварии затор на дороге успел растянуться на 15 километров.

- Замес из пяти машин на внутренней стороне КАД в левом ряду перед съездом на Софийскую, - сообщили очевидцы в социальной сети.

Как именно произошло ДТП, и кто стал его виновником, свидетели произошедшего не уточняют. Также нет информации о пострадавших. На месте инцидента работают сотрудники дорожной инспекции.

Из-за ДТП образовалась гигантская пробка, протяженностью более 15 километров. На 9 часов утра затор тянется по КАД от съезда на Софийскую и заканчивается только за Ленинградской улицей. Также полностью стоит Народная улица и Октябрьская набережная.

Массовое ДТП сковало движение на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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