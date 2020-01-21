Малолетняя петербурженка устроила секс-оргии с двумя парнями

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:38:12+03:00

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Юная «Лолита» из города Пушкин, что под Петербургом все лето развлекалась с двумя 18-летними парнями, которым теперь грозит тюремный срок за сексуальные отношения с девочкой. О взрослых похождениях 14-летней школьницы узнала ее мать, 44-летняя медсестра, которая оказалась в шоке от ранней половой жизни дочери, да еще не с одним юношей, и обратилась в полицию.

- По рассказам женщины, ее 14-летняя дочь с июля 2019 года неоднократно вступала в половую связь с двумя 18-летними парнями. Один из них живет в соседнем доме на улице Ленинградской в Пушкине. Адрес жительства второго выясняется, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 20 января, по факту того, что молодые люди занимались сексом с малолетней девочкой, не достигшей 16-летнего возраста, было возбуждено уголовное дело. Источник не уточняет, спали ли они все смести, либо по очередности.

Один из них, живущий в Пушкине, не стал бегать от правосудия и сам пришел в полицию. Второго юношу объявили в розыск.

Теперь юной «Лолите» светит серьезный разговор с матерью, а ее ухажерам до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU