2020-01-21T10:44:26+03:00
Происшествия

В Петрозаводске новогодние декорации упали на людей

Трехметровой аркой придавило несколько человек [видео]
Петр КИБЕР
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В Карелии новогодняя арка упала на людей. Фото: кадр с видео "Мой город"/"Сампо"В Карелии новогодняя арка упала на людей. Фото: кадр с видео "Мой город"/"Сампо"
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Праздник прошел и по всей стране начали снимать украшения, которые не нужны до следующего Нового года. Но в столице Карелии это процесс не только затянулся, но и едва не обернулся трагедией. При демонтаже декораций на центральной площади Петрозаводска, трехметровая арка рухнула на людей.

- Установлено, что в дневное время 20 января 2020 года на площади Кирова в городе Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину, причинив ей телесные повреждения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Карелия.

С площади женщину увезли в больницу на скорой. Еще несколько человек получили травмы, но от госпитализации отказались.

По словам очевидцев и судя по опубликованному в интернете видео, стоявшую у катка арку рабочие оставили без присмотра и ее просто сдуло резким порывом ветра. Конструкция накрыла собой людей, стоявших у катка и тех, кто переодевал коньки.

Пор счастью, арка была из мягкого материала, поэтому жертв и сильно травмированных удалось избежать. В местной администрации уже пообещали наказать подрядчиков за грубое нарушение техники безопасности. Уголовного дела Следственный комитет пока не заводил.

В Карелии новогодняя арка упала на людей.Видео: moigorod. sampo

ИСТОЧНИК KP.RU

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