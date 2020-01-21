Юная петербурженка умерла во сне в собственной постели

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:59:54+03:00

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Правоохранители и эксперты пытаются установить причины внезапной смерти несовершеннолетней девочки. Около 7:20 часов утра в понедельник, 20 января 2020 года, 20-летняя девушка, ученица четвертого курса медицинского колледжа Петербурга, пошла будить свою сестру. На голос 17-летняя девочка никак не реагировала, тогда будущий медик решила проверить что не так и обнаружила, что сестра мертва.

- В 7:30 часов утра наряд полиции прибыл в квартиру в доме 139/21 по проспекту Энгельса и обнаружил труп 17-летней девочки в постели. Никаких внешних признаков насильственной смерти на теле не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья, в которой жила девочка, полная. Все являются гражданами Узбекистана. Умершая нигде не работала и не училась. Отмечается, что она болела эпилепсией. Возможно во сне у девочки произошел приступ, который стал смертельным.

На данный момент труп девочки направлен в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU