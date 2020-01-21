Материнский капитал в Петербурге могут продлить до 2026 года

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:25:43+03:00

Материнский капитал для многодетных семей в Петербурге могут продлить до 2026 года Фото: СОЦСЕТИ

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В Петербурге могут продлить срок действия регионального материнского капитала. На данный момент по плану он будет выдаваться только до конца 2021 года, однако городские парламентарии 20 января предложили продлить его до 31 декабря 2026 года, чтобы дальше помогать и поддерживать семьи.

- Одним из главных приоритетов социальной политики России глава нашего государства назвал развитие института семьи, качественное усиление поддержки материнства и детства. Именно для этого будет продлена и расширена федеральная программа материнского капитала, на деле показавшая свою эффективность и востребованность, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

В Петербурге с 2012 года действует программа регионального материнского капитала, которая предусматривает выплату из городского бюджета семьям, где родился третий или последующий ребенок. Так, с учетом ежегодных индексаций, сумма выплат уже стала более 160 тысяч рублей. При этом в Северной столице живет порядка 44,5 тысяч многодетных семей. Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении самых острых проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU