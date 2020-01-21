Ущерб от вандалов на Октябрьской железной дороге превысил 4 миллиона рублей
Октябрьская железная дорога подвела итоги 2019 года. В том числе и по величине ущерба, который нанесли вандалы. Цифра оказалась внушительной и превысила 4 миллиона рублей.
- В 2019 году зарегистрировано 305 случаев раскрашивания вагонов поездов. Кроме того, отмечено 34 случая закидывания проходящих составов камнями, разбита 21 линза светофоров, - сообщает пресс-служба ОЖД.
Но бесновались хулиганы не только снаружи, но и внутри поездов. Традиционно от рук хулиганов страдали сиденья электричек и поездов дальнего следования. Не усмирив силушку богатырскую, их резали и ломали. В ОЖД напоминают, что все это не шалость, а наказуемые законом деяния.
Всего за 2019 год сотрудниками полиции задержано 30 граждан, 11 человек привлечены к уголовной ответственности. По статье «Вандализм» им грозит крупный штраф, исправительные работы или даже арест на срок до трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU