Ущерб от вандалов на Октябрьской железной дороге превысил 4 миллиона рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:50:17+03:00

За 2019 год вандалы побили имущества ОЖД на 4 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чаще всего хулиганы раскрашивали вагоны, били стекла и ломали сиденья

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Октябрьская железная дорога подвела итоги 2019 года. В том числе и по величине ущерба, который нанесли вандалы. Цифра оказалась внушительной и превысила 4 миллиона рублей.

- В 2019 году зарегистрировано 305 случаев раскрашивания вагонов поездов. Кроме того, отмечено 34 случая закидывания проходящих составов камнями, разбита 21 линза светофоров, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Но бесновались хулиганы не только снаружи, но и внутри поездов. Традиционно от рук хулиганов страдали сиденья электричек и поездов дальнего следования. Не усмирив силушку богатырскую, их резали и ломали. В ОЖД напоминают, что все это не шалость, а наказуемые законом деяния.

Всего за 2019 год сотрудниками полиции задержано 30 граждан, 11 человек привлечены к уголовной ответственности. По статье «Вандализм» им грозит крупный штраф, исправительные работы или даже арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU