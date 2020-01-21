Кража ящика для пожертвований из медцентра Соснового Бора попала на видео

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:54:29+03:00

Кража ящика для пожертвований в Сосновом Бору попала на видео Фото: принтскрин видео.

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В Ленинградской области, в городе Сосновый Бор, двое молодых парней обокрали медицинский центр, стащив со стойки регистрации ящик с деньгами для пожертвований. Инцидент произошел около шести часов вечера 16 января 2020 года, а все действия юных воров попали на видео, благодаря которому их вскоре задержали.

- Кража произошла в медцентре на Молодежной улице. Двое открыто похитили ящик, в котором было 4,5 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД.

На кадрах видно, как сначала один молодой человек вышел из медцентра, за ним следом идет второй, ненадолго задерживается, плавно подходит к стойке регистрации, быстро хватает ящик и уходит. Работница центра только через пару секунд понимает, что произошло и нажимает на кнопку сигнализации.

Молодых воров поймали в тот же день у дома 76 по проспекту Героев в городе Сосновый Бор. Одному из них 17 лет, второму 18. Она не работают и были уже судимы за имущественные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о не выезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/755877" frameborder="0"></iframe> Кража ящика с деньгами для пожертвований в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU