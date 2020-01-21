2020-01-21T12:25:18+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в массовом ДТП в Петербурге

На Песочном шоссе столкнулись маршрутка, «ГАЗель» и легковушка
Лилия КОЗЛОВА
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Три женщины пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе ПетербургаТри женщины пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге врачи оказывают медицинскую помощь троим людям, пострадавшим в массовой аварии. Утром во вторник, 21 января 2020 года, на Песочном шоссе в районе поселка Песочный Выборгского района столкнулись стразу три транспортных средства: маршрутное такси, «ГАЗель» и легковушка.

- Около 9:55 часов маршрутное такси № К-259 «Фольксваген Крафтер» врезалось в «ГАЗель» и «Фольксваген Поло», которые двигались в попутном направлении, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате среди пострадавших оказались трое пассажирок маршрутки, возраст которых уточняется. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной инспекции. Они проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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