Три человека пострадали в массовом ДТП в Петербурге

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:25:18+03:00

Три женщины пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Петербурге врачи оказывают медицинскую помощь троим людям, пострадавшим в массовой аварии. Утром во вторник, 21 января 2020 года, на Песочном шоссе в районе поселка Песочный Выборгского района столкнулись стразу три транспортных средства: маршрутное такси, «ГАЗель» и легковушка.

- Около 9:55 часов маршрутное такси № К-259 «Фольксваген Крафтер» врезалось в «ГАЗель» и «Фольксваген Поло», которые двигались в попутном направлении, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате среди пострадавших оказались трое пассажирок маршрутки, возраст которых уточняется. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной инспекции. Они проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU