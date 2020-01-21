У метро «Пионерская» появится новый торговый центр «Голливуд»

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:14:31+03:00

Его построят на месте разрушенного кинотеатра «Русь»

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Новый крупный торговый центр может появится в скором времени возле метро «Пионерская». Причем расположен он будет практически за самой станцией, на месте заброшенного и снесенного кинотеатра «Русь».

- 17 января 2020 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство ТРЦ «Голливуд», - пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, работы начнутся уже весной нынешнего года. По планам, на территории между Коломяжским и Богатырским проспектами появится шестиэтажное здание (плюс два подземных) высотой 42 метра.

Общая площадь постройки составит 115 тысяч квадратных метров. В ТРЦ разместятся магазины, развлекательные заведения, а также общественные и досуговые пространства. Внизу будет паркинг на полторы тысячи машин.

По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 120 миллионов долларов. Сдать готовый объект должны сдать к 2023 году.

Учитывая, что через дорогу есть крупный «Сити Молл», конкуренция среди торговых центров обещает быть серьезной.

ИСТОЧНИК KP.RU