2020-01-21T13:26:45+03:00
Происшествия

В квартире умершего пенсионера нашли «Браунинг» 1910 года и больше тысячи патронов

Пистолет и боеприпасы обнаружил сын, решивший сделать уборку после смерти отца
Петр КИБЕР
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В квартире петербургского пенсионера нашли старый пистолет, кучу патронов и банку с порохом.В квартире петербургского пенсионера нашли старый пистолет, кучу патронов и банку с порохом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Два килограмма бездымного пороха, больше тысячи патронов и пистолет «Браунинг» 1910 года выпуска нашел в квартире умершего отца житель Санкт-Петербурга. После смерти пенсионера в его жилище решили сделать капитальную уборку и наткнулись на целый арсенал.

- 20 января в 18:50 в полицию поступило заявление от мужчины 1978 года рождения, о том, что находясь в доме 89 по улице Бабушкина, при уборке квартиры были найдены патроны, банка предположительно с порохом и пистолет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, всем этим мог владеть его отец 1949 года рождения, скончавшийся в ноябре 2019 года.

Прибывшие на место полицейские изъяли весь арсенал. Пистолет отправили на экспертизу, а патроны и порох передали взрывникам ОМОНа, которые позднее уничтожат все на полигоне.

К слову, именно из «Браунинга» в Ленина стреляла Фанни Каплан, правда иной модели. Последствия ранения подорвали здоровье вождя мирового пролетариата. А 21 января 1924 года он скончался от тяжелой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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