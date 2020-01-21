Батутный центр, в котором мальчик получил травмы, проверит следственный комитет Петербурга

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:25:40+03:00

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Следственный комитет начал проверку деятельности батутного центра в одном из торгово-развлекательных комплексов Приморского района в Петербурге. Все началось после того, как в воскресенье, 19 января 2020 года, 11-летний мальчик получил травмы, прыгая на специальных матах. В результате ребенку понадобилась госпитализация.

- Во время прыжков на батуте в батутном центре мальчик 2008 года рождения получил травму в области позвоночника, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Во вторник, 21 января, была инициирована доследственная проверка на предмет того, отвечают ли услуги, предоставляемые центром, нормам безопасности. По результатам будет принято процессуальное решение.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение случившегося, а также на выяснение причин и условий, способствовавших произошедшему.

ИСТОЧНИК KP.RU