2020-01-21T15:25:40+03:00
Происшествия

Батутный центр, в котором мальчик получил травмы, проверит следственный комитет Петербурга

После прыжков ребенок попал в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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СК проверяет батутный центр Петербурга, в котором травмировался 11-летний мальчикСК проверяет батутный центр Петербурга, в котором травмировался 11-летний мальчикФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственный комитет начал проверку деятельности батутного центра в одном из торгово-развлекательных комплексов Приморского района в Петербурге. Все началось после того, как в воскресенье, 19 января 2020 года, 11-летний мальчик получил травмы, прыгая на специальных матах. В результате ребенку понадобилась госпитализация.

- Во время прыжков на батуте в батутном центре мальчик 2008 года рождения получил травму в области позвоночника, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Во вторник, 21 января, была инициирована доследственная проверка на предмет того, отвечают ли услуги, предоставляемые центром, нормам безопасности. По результатам будет принято процессуальное решение.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение случившегося, а также на выяснение причин и условий, способствовавших произошедшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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