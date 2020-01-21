2020-01-21T15:57:07+03:00
Происшествия

Под Архангельском таинственно исчез отшельник, живший в избушке у озера

Жившие в доме собаки оказались истощены, а следов самого человека не нашлось
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Архангельской области ищут таинственно исчезнувшего отшельника. Фото: Архангельская служба спасения / vk.com/club60573205В Архангельской области ищут таинственно исчезнувшего отшельника. Фото: Архангельская служба спасения / vk.com/club60573205
Изменить размер текста:

Спасатели Архангельской службы спасения отправились в Приморский район области, чтобы найти таинственно пропавшего мужчину, жившего отшельником у лесного озера. Тревогу забили его знакомые, найдя избушку в беспорядке, а собак очень голодными.

- 18 января в областную службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что в лесу пропал его дядя, который постоянно живет в избе на озере Золотицкое, - сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.

По словам племянника, дядя давно живет в лесной глуши. Продукты и необходимые вещи ему привозят родные или знакомые. После Нового года к нему в гости ездили друзья и, уехав 6 января, оставили хозяина в порядке и здравии. Однако другие люди, приехавшие в избушку 18 числа, нашли полный разгром — стекла в здании были выбиты, вещи раскиданы.

Собаки, жившие у отшельника, были сильно истощены. Приехавшие по их звонку двое племянников, нашли, что теплые вещи дядя оставил в избушке. В печке лежали дрова, словно ее собирались топить, но не успели. При этом следы уходили на 500 метров по болоту, но вели обратно к дому. Куда пропал мужчина, им понять так и не удалось.

20 января на поиски пропавшего из Архангельска выехала поисковая группа спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вход в парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра
Река Фонтанка вышла из берегов и затопила спуски
Необычно сложная пробка зафиксирована на Вантовом мосту
На Петербург надвигается снег и сильный ветер
Под Архангельском таинственно исчез отшельник, живший в избушке у озера
Батутный центр, в котором мальчик получил травмы, проверит следственный комитет Петербурга
23-летний детский футбольный тренер внезапно умер в Петербурге
К владельцам магазинов Spar подали иск на 8 миллиардов рублей
Два человека обгорели до состояния скелетов при пожаре в Ленобласти
В квартире умершего пенсионера нашли «Браунинг» 1910 года и больше тысячи патронов
У метро «Пионерская» появится новый торговый центр «Голливуд»
Три человека пострадали в массовом ДТП в Петербурге
Кража ящика для пожертвований из медцентра Соснового Бора попала на видео
Ущерб от вандалов на Октябрьской железной дороге превысил 4 миллиона рублей
Материнский капитал в Петербурге могут продлить до 2026 года
Юная петербурженка умерла во сне в собственной постели
«Зенит» отдает Кокорина в аренду в ФК «Сочи» до конца сезона 2020 года
В Петрозаводске новогодние декорации придавили на людей
Малолетняя петербурженка устроила секс-оргии с двумя парнями
В Невском районе девушку убило током от фонарного столба
Трассу «Магистральная» в Ленобласти перекроют из-за марафона «Дорога жизни»