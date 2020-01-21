Под Архангельском таинственно исчез отшельник, живший в избушке у озера

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:57:07+03:00

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Спасатели Архангельской службы спасения отправились в Приморский район области, чтобы найти таинственно пропавшего мужчину, жившего отшельником у лесного озера. Тревогу забили его знакомые, найдя избушку в беспорядке, а собак очень голодными.

- 18 января в областную службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что в лесу пропал его дядя, который постоянно живет в избе на озере Золотицкое, - сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.

По словам племянника, дядя давно живет в лесной глуши. Продукты и необходимые вещи ему привозят родные или знакомые. После Нового года к нему в гости ездили друзья и, уехав 6 января, оставили хозяина в порядке и здравии. Однако другие люди, приехавшие в избушку 18 числа, нашли полный разгром — стекла в здании были выбиты, вещи раскиданы.

Собаки, жившие у отшельника, были сильно истощены. Приехавшие по их звонку двое племянников, нашли, что теплые вещи дядя оставил в избушке. В печке лежали дрова, словно ее собирались топить, но не успели. При этом следы уходили на 500 метров по болоту, но вели обратно к дому. Куда пропал мужчина, им понять так и не удалось.

20 января на поиски пропавшего из Архангельска выехала поисковая группа спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU