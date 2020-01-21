2020-01-21T15:41:31+03:00
Авто

Необычно сложная пробка зафиксирована на Вантовом мосту

Затор растянулся на 12,3 км
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Пробка на КАД внутренняя сторона.Пробка на КАД внутренняя сторона.
Изменить размер текста:

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию днем 21 января 2020 года в Санкт-Петербурге на три балла. При этом утром в городе автомобилисты ощутили всю прелесть настоящих пробок. Например, в 10.00 на внутренней стороне КАД (Большой Обуховский мост) затор растянулся на 12,3 км от реки Оккервиль до Софийской улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут. Здесь же на 53 минуты дольше обычного стояли в 11.12.

В 12.18 в Санкт-Петербурге была самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. Аналитики Яндекс.Пробок замерили ее - оказалась 4,2 км (Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, Невский проспект, от Заневского моста до Лиговского проспекта).

В 14.18 в Петербурге зафиксирована необычно сложная пробка от Мурманского шоссе до Софийской улицы. В пробке длиной 9.6 км можно потерять 55 минут, что на 48 минут больше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вход в парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра
Река Фонтанка вышла из берегов и затопила спуски
Необычно сложная пробка зафиксирована на Вантовом мосту
На Петербург надвигается снег и сильный ветер
Под Архангельском таинственно исчез отшельник, живший в избушке у озера
Батутный центр, в котором мальчик получил травмы, проверит следственный комитет Петербурга
23-летний детский футбольный тренер внезапно умер в Петербурге
К владельцам магазинов Spar подали иск на 8 миллиардов рублей
Два человека обгорели до состояния скелетов при пожаре в Ленобласти
В квартире умершего пенсионера нашли «Браунинг» 1910 года и больше тысячи патронов
У метро «Пионерская» появится новый торговый центр «Голливуд»
Три человека пострадали в массовом ДТП в Петербурге
Кража ящика для пожертвований из медцентра Соснового Бора попала на видео
Ущерб от вандалов на Октябрьской железной дороге превысил 4 миллиона рублей
Материнский капитал в Петербурге могут продлить до 2026 года
Юная петербурженка умерла во сне в собственной постели
«Зенит» отдает Кокорина в аренду в ФК «Сочи» до конца сезона 2020 года
В Петрозаводске новогодние декорации придавили на людей
Малолетняя петербурженка устроила секс-оргии с двумя парнями
В Невском районе девушку убило током от фонарного столба
Трассу «Магистральная» в Ленобласти перекроют из-за марафона «Дорога жизни»