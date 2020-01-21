Необычно сложная пробка зафиксирована на Вантовом мосту

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:41:31+03:00

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Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию днем 21 января 2020 года в Санкт-Петербурге на три балла. При этом утром в городе автомобилисты ощутили всю прелесть настоящих пробок. Например, в 10.00 на внутренней стороне КАД (Большой Обуховский мост) затор растянулся на 12,3 км от реки Оккервиль до Софийской улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут. Здесь же на 53 минуты дольше обычного стояли в 11.12.

В 12.18 в Санкт-Петербурге была самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. Аналитики Яндекс.Пробок замерили ее - оказалась 4,2 км (Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, Невский проспект, от Заневского моста до Лиговского проспекта).

В 14.18 в Петербурге зафиксирована необычно сложная пробка от Мурманского шоссе до Софийской улицы. В пробке длиной 9.6 км можно потерять 55 минут, что на 48 минут больше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU